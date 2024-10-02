رامي صبري يحذّر المنصات وشركات تنظيم الحفلات

أطلق الفنان رامي صبري على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" تحذيراً لكل منصات الموسيقى وشركات تنظيم الحفلات بإلغاء حفلاته وعدم التعامل معها في حال استخدام صوره بشكل غير ملائم عند الإعلان عن مشاركته في أي حفل أو تعاون مع فنان آخر.

ونشر رامي تنويهًا قال فيه: "تنويه هام لجميع منصات الموسيقى وشركات تنظيم الحفلات داخل مصر وخارجها.. عند الإعلان عن حفل للفنان رامي صبري بمشاركة أحد الفنانين شامل "التذاكر- الدعوات- البنرات"، إذا تم عدم الالتزام باستخدام الصور بالشكل الطبيعي باعتبار مكانة الفنان في الوطن العربي، وأخذ الموافقة من إدارة أعمال الفنان، بعكس العقد المتفق عليه، سوف يتم إلغاء الحفل فوراً وعدم التعامل مرة أخرى مع الشركة المنظمة".

أضاف: "إذا تم استخدام صور الفنان رامي صبري مع أي فنان آخر في أي منصة إلكترونية سواء فنية أو إخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير لائق بحجمه وموافقته سوف يتم إيقاف التعامل نهائياً".

يذكر أن رامي صبري سوف يحيي حفلاً بمشاركة الفنان محمود العسيلي في الإسكندرية يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، حيث نشر بوستر الحفل عبر حسابه على "إنستغرام" قبل أيام، وكتب: "أنا وصديقي الفنان عسيلي اللي بحب أغانيه جداً مع بعض في حفلة تخرج جامعة فاروس يوم 7-10-2024، علشان نقابل أحلى جمهور إسكندرية العظيم.. استنونا."

كان آخر أعمال رامي صبري أغنية "الناس الطيبين" كتتر بداية مسلسل "تيتا زوزو" من بطولة الفنانة إسعاد يونس، الذي يعرض حالياً، الأمر الذي لاقى تفاعلاً إيجابياً على منصات التواصل الاجتماعي.

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