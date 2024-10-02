بعد غياب.. نداء شرارة تعود إلى مهرجان الموسيقى العربية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعود الفنانة الأردنية نداء شرارة بعد غياب للمشاركة في الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية، حيث ستحيي حفلين يومي 13 و16 أكتوبر بقيادة المايسترو إيهاب عبدالحميد.

وأعربت نداء شرارة عن سعادتها الكبيرة بالعودة بعد غياب ثلاث سنوات إلى مهرجان الموسيقى العربية، وقالت: “أشعر بأنني ابنة من أبناء مهرجان الموسيقى العربية، فهو يحمل مكانة كبيرة في قلبي، وأنا سعيدة للغاية بالمشاركة هذا العام في حفلين؛ الأول في مدينة الإسكندرية يوم 13 أكتوبر، والثاني في مدينة دمنهور يوم 16 أكتوبر، وذلك بقيادة المايسترو إيهاب عبدالحميد. يبدأ الحفل في تمام الساعة 8:30 مساءً.”

وكانت نداء شرارة قد نشرت عبر حسابها على “إنستجرام” بوستر الحفل، وعلقت قائلةً: “حبايب قلبي في مصر، وتحديداً إسكندرية، يتجدد اللقاء بتاريخ 13 أكتوبر بمهرجان الموسيقى العربية في دورته 32، في دار الأوبرا سيد درويش. بانتظاركم.”

وطرحت شركة “تذكرتي” أسعار تذاكر الحفل، التي قُسمت إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى بـ200 جنيه، الثانية بـ300 جنيه، والثالثة والأخيرة بـ400 جنيه.