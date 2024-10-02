أمير كرارة يدخل معسكر “الشاطر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأ النجم أمير كرارة تصوير فيلمه الجديد “الشاطر” مع المخرج أحمد الجندي في الأيام الماضية، حيث صور عدداً من المشاهد داخل الديكور الخاص بالعمل، ومن المقرر أن ينتقل إلى أماكن تصوير أخرى في الفترة المقبلة. وتشارك في البطولة النجمة هنا الزاهد، حيث يعد هذا التعاون الأول بين هنا وكرارة في السينما، ومن المتوقع أن يكون الفيلم مفاجأة كبيرة في السوق السينمائي.

وتعاقد على المشاركة في بطولة العمل كل من أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، وعادل كرم. وما زالت الشركة المنتجة تتعاقد مع عدد من الممثلين، حيث رشح المخرج أحمد الجندي عدداً من الأسماء سيتم الإعلان عنها قريباً.

قدم أمير كرارة آخر أعماله السينمائية فيلم “البعبع”، والذي لاقى نجاحاً كبيراً في السينما. وشارك في بطولته ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن “توتا”، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلي، الطفل جان رامز، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين. الفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، ومن إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

يشار إلى أن أمير كرارة قدم مسلسل “بيت الرفاعي” في رمضان الماضي بمشاركة أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس، وعدد آخر من الفنانين. المسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر.