رجل يعترض على مواقف تايلور سويفت السياسيّة ويحطّم “غيتارها”

في مزاد خيريّ أقيم مؤخّرًا في تكساس، تمّ تدمير غيتار يحمل توقيع فنّانة البوب تايلور سويفت بشكل غير متوقّع على يد الرّجل نفسه الذي اشتراه بـأربعة آلاف دولار . وقع هذا الفعل الصّادم أمام الجمهور في حفل عشاء Wild Game في مقاطعة “إليس”، وهو حدث يهدف إلى دعم التّعليم الزّراعيّ للشّباب المحليّين.

لم يُضِع الرّجل الذي اشترى الغيتار أيّ وقت في تحويل الآلة النّادرة إلى قطع. بمجرّد أن حصل على جائزته، سلّمه عامل المزاد مطرقة، ولدهشة الجمهور، بدأ في تحطيم الغيتار مباشرة على المسرح. وقد تمزّق الجيتار، المزيّن بتوقيع تايلور سويفت، في غضون لحظات عندما كان البائع بالمزاد يهتف له.

على الرّغم من أنّ الغيتار أصبح عديم الفائدة، غادر المشتري المسرح، على ما يبدو، وهو راضٍ عمّا فعله. وقد ذهب مبلغ الأربعة آلاف دولار إلى سبب وجيه إذ استُفيد من جميع العائدات من مهمّة Ellis County Wild Game Dinner لدعم التّعليم الزّراعي والرّيفي للشّباب المحلّيّين.

في حين لم يتِمّ تقديم سبب رسميّ لتدمير الغيتار، إلا أنّ بعض التكهّنات تشير إلى أن الفعل ربّما كان سياسيًّا خاصّة أنّ تايلور سويفت كانت صريحة بشأن دعمها للمرشّحين الدّيمقراطيّين، بما في ذلك تأييدها الأخير لكامالا هاريس لمنصب الرّئيس. ودفع المزاد، الذي أقيم في منطقة محافظة في تكساس، بعض الحاضرين إلى الاعتقاد بأن التّدمير ربّما كان ردّ فعل على آراء سويفت السّياسيّة.

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سواء كان التّدمير قرارًا آنيًّا أم عملًا مخطّطًا له، سرعان ما أصبح الحادث نقطة نقاش عبر الإنترنت وبين الحاضرين في المزاد. وقد ترك الكثيرون يتساءلون عمّا إذا كان هذا الفعل مدفوعًا بمعتقدات شخصيّة أو مجرّد الرّغبة في تصدّر عناوين الأخبار.