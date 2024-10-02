شكرا لقرائتكم خبر عن الأعمال الأكثر مشاهدة على WATCH IT.. العائدون ينضم للقائمة من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة المسلسلات الأكثر على منصة WATCH IT تصدر مسلسل "برغم القانون" فى المركز الأول وفى المركز الثانى "تيتا زوزو"، أما فى المركز الثالث جاء مسلسل "إنترفيو" وفى الرابع حكاية "لو كنت يوم أنساك" من مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، أما المركز الخامس فدخل مسلسل العائدون بطولة النجم أمير كرارة، للقائمة، حيث يعود مسلسل العائدون للمشاهدة مرة أخرى نظراً لسخونة أحداثه والقضايا التى كان يناقشها وقت عرضه، حيث لاقى نجاحا كبيراً وقت عرض عام 2022، وشاركت فى البطولة امينة خليل ومحمود عبد المغنى، وهو من إخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل العائدون عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2022، وهو من بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغني، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تشارك الفنانة كندة علوش مع النجم أمير كرارة، في بطولة مسلسل "أعراض انسحاب"، والمقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية، خلال الفترة المقبلة، وهو أول تعاون بينهما في الدراما التليفزيونية، حيث تعود كندة للعمل في الدراما بعد غياب أكثر من 3 سنوات.

أعراض انسحاب مكون من 8 حلقات، ومن تأليف إسلام حافظ وإخراج محمد سلامة، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية، في أولى تجارب أمير كرارة مع دراما المنصات، والمسلسلات القصيرة.