شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج عمرو سلامة: فخور بالمشاركة فى منتدى جمعية الفيلم بلوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المخرج عمرو سلامة عن سعادته بالمشاركة في منتدى جمعية الفيلم المستقل الذى أقيم في نقابة المخرجين الأمريكين، بمدينة لوس انجلوس.

ونشر عمرو سلامة صور من حضوره منتدى جمعية الفيلم عبر حسابه على "فيسبوك"، معلقا عليها: "سعيد وفخور للمشاركة في منتدى جمعية الفيلم المستقل في مدينة لوس آنجيلوس التي قيمت في نقابة المخرجين الأمريكيين".



عمرو سلامة



عمرو سلامة فى منتدى جمعية الفيلم

عمرو سلامة فى منتدى جمعية الفيلم

وأضاف المخرج عمرو سلامة: "والمشاركة في حلقة نقاش عن إنتاج المسلسلات العالمية، مع أحد معلميني وصديقي المخرج چيريمي پوديسوا مخرج لأعمال "صراع العروش" و"مشكلة الثلاث أجسام"، والكاتبة "ميجان هوانج" كاتبة أفضل أعمال هذا العام "شوجن" و"المتعاطف" وأيضا "چيمي لي" نائبة رئيس أهم شركة إنتاج في كوريا الجنوبية "سي چاي إنترتينمت" والمنتجة "ماكينا ستيفنز".

يذكر ان حل المخرج عمرو سلامة، المشرف العام على برنامج كاستنج ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى، وتحدث عن كواليس تصفية المتسابقين، قائلاً: "اتقدم عدد تجاوز الـ 16 ألف متسابق، وأنا بصراحة قلت محتاجين سنة عشان أفلتر العدد ده كله".