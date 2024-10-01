شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج SNL يسخر من صناع مسلسل House Of The Dragon.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن سمعة الشبكة الأمريكية HBO أصبحت معلومة للجميع وهى تأخيراتها المعتادة لأعمالها، حيث إنها تعمل لسنوات من أجل إنتاج موسم واحد لأحد أعمالها، ومسلسل House Of The Dragon خير دليل على ذلك، حيث إن الموسم يتم العمل عليه لأكثر من عامين.

وفى تقرير نشرته صحيفة Deadline برزت فيه سخرية برنامج Saturday Night Live، من مسلسل House Of The Dragon الذي جاء كالآتي "قد لا يأتي الشتاء أبدًا إذا استمر جدول إصدار HBO في النمو بوتيرة بطيئة"، في إشارة إلى الشتاء الشهير في رواية الجليد والنار التي تعد نهاية العمل وهي وصول النايت كينج كما شاهدناها في الجزء الأخير من مسلسل Game Of Thrones.

وفي مقطع الفيديو الذي بثه البرنامج وبلغ مدته ست دقائق، ظهر من خلاله مجموعة من الأصدقاء مرتبكين بسبب وقت تشغيل العرض القصير وجدول التصوير الطويل والأسماء المتشابهة بشكل غير عادي والاخطاء المستمرة في نطق بعض الكلمات ومنها Dorgos و Dormos و Dargomos و Dorgon و Dorman.

وسبق وتمت مشاهدة الحلقة الثامنة ولأخيرة للموسم الثاني من مسلسل House Of The Dragon من عدد أشخاص أقل مقارنة بـ نفس الحلقات من الموسم الأول من السلسلة، وفقًا لموقع IndieWire، وتمت مشاهدة الحلقة الأخيرة من المسلسل الذى عرض على شبكة HBO من قبل 8.9 مليون مشاهد في الولايات المتحدة يوم الأحد الماضي 4 أغسطس الجارى، مقارنة بـ 7.8 مليون مشاهد للحلقة الأولى من الموسم الثانى.