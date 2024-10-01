حليق الرأس.. كريم فهمي يفاجئ متابعيه بـ لوك مختلف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

ظهر الفنان كريم فهمي بلوك جديد، خلال تواجده في حفل زفاف الفنانة فاطمة عادل والمخرج ياسر عطية، الذي أقيم مساء أمس الاثنين بمنطقة شبرامنت.

وحضر"فهمي" حفل الزفاف والتقط الصور رفقة العروسين وحليق الرأس، وحاز "اللوك" على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

يذكر أن الفنان كريم فهمي أعلن عن مشاركته في فيلم " "هيبتا : المناظرة الأخيرة" تأليف الكاتب محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري. ويشارك في البطولة مجموعة من النجوم، تضم: منة شلبي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك.



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