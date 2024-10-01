أشرف زكي يشيد بالسكة الحديد: "شكرًا على هذا المشهد الحضاري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أشاد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بمحطات القطار الجديدة، ووجه الشكر للمسئولين.

ونشر "زكي"، صورًا تجمعه بعدد من نجوم الفن من بينهم أيمن سلامة، منير مكرم، وعزوز عادل، وغيرهم من أعضاء النقابة، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

وعلق: "رحلة بالقطار إلى الإسكندرية، محطة مصر ترتدي ثوبًا رائعًا يليق بمصر، كل شيء منظم على أعلى مستوى شكرًا كل المسؤولين عن سكك حديد مصر، هذا المشهد الحضاري".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أشرف زكي، مسلسل "مفترق طرق" بطولة الفنانة هند صبري وعرض مؤخرًا على منصة "شاهد" وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

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