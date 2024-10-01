شكرا لقرائتكم خبر عن طرح برومو مسلسل وتر حساس وعرضه قريبا على on والان مع تفاصيل الخبر

طرحت قناة on برومو مسلسل "وتر حساس" بطولة الفنانة صبا مبارك، والذى يعرض قريبا على شاشتها.

مسلسل وتر حساس بطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، أحمد غزى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، وعدد آخر من الفنانين، والعمل مكون من 45 حلقة، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل وتر حساس يجمع صبا مبارك ومحمد علاء والمخرج وائل فرج مجددًا بعدما حقق الثلاثى نجاحاً سوياً خلال مسلسل بين السطور الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعل مع كبير مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل ظل المشاهدون يبحثون عنه طوال الحلقات.

يذكر صبا مبارك قدمت فى رمضان الماضى "لحظة غضب" من 15 حلقة حصرياً على منصة Watch it وشارك فى بطولته: محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، صفوة، ريم خوري، يوسف عمر، آية عبد الرازق، آدم النحاس، وضيوف الشرف محمد فراج، أحمد عبد الله محمود، حسن أبو الروس، مجدي إدريس، ياسر صادق، محمد القس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.