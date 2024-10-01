محمود سعد يستكمل رحلته بتونس ويلتقي سوسن بدر في سولد أوت

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الإعلامي محمود سعد جولته في تونس ببرنامجه "سولد أوت – كامل العدد" على قناة "CBC"، حيث يُعرض الجزء الثاني من رحلته يوم الخميس المقبل، ضمن سلسلة من 3 حلقات يقدمها من تونس الخضراء.

يسلط محمود سعد الضوء خلال الحلقة على العديد من المناطق منها سيدي بوسعيد لأبو الحسن الشاذلي لقرطاچ ومسجد الزيتونة والأسواق الشعبية كما يستعرض الأكلات التقليدية والهريسة التونسية والرموز الثقافية.

سولد أوت

وفي حلقة يوم الجمعة من البرنامج، تحل سوسن بدر ضيفة على الإعلامي محمود سعد في سولد أوت في تمام الساعة التاسعة مساء، في لقاء جماهيري يناقش أهمية الدراما العائلية وعلاقة سوسن بدر بالجيل الذهبي من الفنانين والمخرجين إلى جانب حديث خاص عن النجومية وتصدر المشهد الفني.