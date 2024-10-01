شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر من الـPeaky Blinders.. أول صورة لـ كيليان مورفى بشخصية تومى شيلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة نيتفلكس عن بدأ إنتاج فيلم Peaky Blinders الجديد من خلال طرح صورتين لـ بطل العمل النجم العالمى كيليان مورفى بشخصيته الشهيرة توماس "تومى" شيلبى، والمخرج ستيفن نايت من موقع التصوير.



تومى شيلبى



كيليان مورفي وستيفن نايت

وكانت قد أكدت منصة نتفليكس عودة النجم العالمى كيليان مورفى بشخصيته الشهيرة تومى شيلبى لبطولة فيلم جديد مستوحى من السلسلة الشهيرة Peaky Blinders.

وعلق مورفى على الخبر قائلا: "يبدو أن تومي شيلبي لم ينته من العمل معي، وأنه لمن دواعي السرور للغاية أن أتعاون مجددًا مع ستيفن نايت وتوم هاربر في النسخة السينمائية من Peaky Blinders".

وذلك بعدما نشر الحساب الرسمي لمسلسل Peaky Blinders صورة لنص سيناريو لفيلم مستوحى من السلسلة الشهيرة، والذى سيعرض على منصة نتفليكس، وعلق على الصورة قائلا على لسان بطل السلسلة النجم العالمى كيليان مورفى: "يبدو أن تومى شيلبى لم ينته منى - كيليان مورفى".

وكان قد أكد الممثل العالمى كيليان مورفى، بطل سلسلة Peaky Blinders، الذى سيشتق منها فيلم جديد، أن العمل الجديد اقترب الانتهاء من كتابته، حيث صرح مورفى في آخر حواراته قائلا: "اقترب السيناريو من الانتهاء، ومن المتوقع أن يبدأ الفليم الجديد من حيث انتهى الموسم السادس من العمل، ومن المحدد أن يطرح الفيلم في 2024".