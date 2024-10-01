اطلاق اسم محمود ياسين على الدورة الأولى من مهرجان بورسعيد السينمائي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، عن اطلاق اسم الفنان الراحل محمود ياسين على الدورة الأولى من المهرجان " دورة محمود ياسين "، التي ستقام في الفترة من 1 وحتى 5 ديسمبر من العام الجاري.

وقال رئيس مهرجان بورسعيد السينمائي عن اطلاق اسم محمود ياسين على الدورة الأولى "الأمر الطبيعى كون أن المهرجان يقام على أرض بورسعيد التى عندما يذكر اسمها فنيا يذكر محمود ياسين مقترنا بها، فهو إحدى العلامة السينمائية البارزة ، التى أضافت أعماله السينمائية قيمة فنية كبيرة لتاريخ السينما المصرية ".

والنجم الراحل محمود ياسين هو أحد أبناء مدينة بورسعيد الباسلة، حصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي، شارك خلال هذه الفترة في عدد من العروض المسرحية، منها: سليمان الحلبي، ليلى والمجنون، الزير سالم.

وظهر محمود ياسين على شاشة التلفزيون من خلال المسلسل التلفزيوني الشهير في ستينيات القرن الماضي "القاهرة والناس"، ومن أبرز أدواره في السينما خلال نفس الحقبة "شيء من الخوف"، وكانت انطلاقته الكبرى في سبعينيات القرن الماضي، حيث أصبح أحد جانات السينما، بمجموعة ضخمة من الأفلام الرومانسية والدراما النفسية والاجتماعية، وبرز في الأعمال المأخوذة عن روايات أدبية.

ومحمود ياسين واحد من أبرز أعمدة السينما المصرية، بالإضافة إلى صوته المميز الذي وضعه في مكانه مختلفة بين نجوم عصره، وصاحب بصمة مهمة، كما جمعه ثنائيات مهمة مع أهم نجمات مصر على رأسهم فاتن حمامة، وسعاد حسني، ثم ميرفت أمين ونجلاء فتحي ونيللي، وغيرهن.

مهرجان بورسعيد السينمائي

وتقدم الناقد السينمائي أحمد عسر بمشروع المهرجان إلى اللجنة العليا للمهرجانات بوزارة الثقافة؛ لإقامة مهرجان بورسعيد السينمائي، في النصف الأول من عام 2023، سعياً منه لتعزيز النشاط السينمائي للمدينة كونه أحد أبنائها، وأرجع عسر اختيار موعد المهرجان في شهر ديسمبر حتى يكون مواكباً لشهر الاحتفال بالعيد القومي للمدينة.

ويعتبر عسر مهرجان بورسعيد السينمائي فرصة لـ تحقيق أهداف إيجابية على مستويات عدة، منها نشر الثقافة السينمائية ودعم السياحة بالمدينة، واكتشاف المواهب الجديدة، وإقامة الورش الفنية، وإتاحة الفرصة للجمهور لاكتشاف آفاق جديدة للسينما، والتفاعل مع صناعها، ودعم الأفلام المستقلة، وتشجيع الصناع خاصة من بورسعيد في كل تخصصات صناعة الأفلام.