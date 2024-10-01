مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكشف نتائج مسابقاته بدورته الثانية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الدكتورة داليا همام رئيس ومؤسس مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، عن نتيجة مسابقاته الثلاثة ( النصوص المسرحية والقصة القصيرة والرسم) في دورته الثانية دورة الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، والتي ستنعقد في شهر نوفمبر القادم.

نصوص مسرحية

وتحمل مسابقة النصوص المسرحية في مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي اسم الراحل أحمد محمود نجيب، وتشكلت لجنة تحكيمها من الكاتب السعودي فهد ردة الحارثي، الباحث المغربي علي علاوي، الدكتور علي خليفة، تقدم 81 نص مسرحي منهم 26 للمعلمين والمعلمات فاز منهم 6 ، و55 للطلاب، وفاز منهم 8، وذلك من محافظات القاهرة والجيزة وبني سويف ، وأسيوط والفيوم وبور سعيد والإسكندرية.

قصة قصيرة

كما تحمل مسابقة القصة القصيرة في مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي اسم القاص" عبد الفتاح صبري" فقد تشكلت لجنة تحكيمها من الدكتور حمدي النورج، والدكتورة أميرة الوكيل، والدكتورة ندى الغامدي من السعودية، وتقدم بها 113 قصة قصيرة، منهم 98 من الطلاب والطالبات وفاز منهم 15، كما تقدم 15 معلم ومعلمة فاز منهم 5، وذلك بمحافظات القاهرة والجيزة والأقصر وبني سويف.

فن الرسم

أما مسابقة الرسم في مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي فقد تشكلت لجنة تحكيمها من الدكتورة خلود الرشيدي من الكويت، والدكتور بكار حميدة، والفنانة التشكيلية آلاء غايث, وتقدم لها 83 طالب وطالبة وفاز 20 منهم في محافظتي القاهرة والجيزة.

الجدير بالذكر أن الدورة الأولي من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي والتي كانت تحمل اسم النجم فؤاد المهندس أقيمت في الفترة من ٢٠ إلى ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ برئاسة الدكتورة داليا همام ، ويقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بتاح بالتعاون مع ادارة الموهوبين والتعلم الذكي مدرية التربية والتعليم بالقاهرة.