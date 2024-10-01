استعدادات حفل ماجد المهندس في الكويت

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المنتج احمد سالم الهندي عن الاستعدادات الخاصة تجرى حاليا لحفل “صوت الحب” برنس الاغنية الخليجية ماجد المهندس المقرر أقامته 3 أكتوبر المقبل في قاعة "الأرينا كويت" الذي يحييه المهندس بمصاحبة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس.



وأشار الهندي الى ان هذا الحفل يعد سابقة أولى لـ"برنس الاغنية" بأن يقوم بإحياء حفلين غنائيين بالكويت في عام واحد، حيث سبق له ان احيى حفلا كبيرا 9 فبراير الماضي ضمن حفلات مهرجان "فبراير الكويت 2024" التي أقيمت ب قاعة "الأرينا" أيضا.

واكمل أحمد الهندي بان الحفل الذي تنظمه شركة "ايفنتكوم" بإشراف فني من شركة روتانا سيتم تجهيزه بأحدث واعلى التقنيات في مجال الصوت والاضاءة والديكور المبهر لخروج الحفل بأبهى واجمل صورة.

وأضاف: النجم ماجد المهندس سيغني في هذا الحفل ولأول مرة أحدث أعماله الغنائية بعنوان “الجو”، والتي تم طرحها على طريقة الفيديو كليب من إخراج المخرج اللبناني فادي حداد وكلمات أحمد علوي وألحان أحمد الهرمي وتوزيع سيروس والتي تحقق حاليا نسبة مشاهدات عالية جدا وتتصدر قائمة الأكثر تداولًا في دول الخليج والوطن العربي.

وتقول بعض كلماتها

الجو يبي له اثنين .. عشاق ولهانين

الجو يقول شلون ! ماني معاك الحين!

مو ناقص احلى جو .. الا تجي ويحلو

ونعيش انا وياك ع الحب متلاقين

وحول رايه في كثرة عدد منتجي الحفلات الغنائية بالكويت الفترة الأخيرة، رد: المجال مفتوح امام الجميع والارزاق بيد الله لكن مثل ما يقولون "الشيء اذا زاد عن الحد ينقلب للضد" بمعنى ان كثرة الحفلات لدي الغير مختصين في هذا المجال يضر الاخرين ويضرون انفسهم بالمقام الأول والله يوفق الجميع.

وبسؤاله "هل يرغب في ان يكون امتداد لوالده الرئيس التنفيذي لشركة روتانا "عراب الفن" وصاحب الخبرة الكبيرة في مجال تنظيم الحفلات الغنائية سالم الهندي، قال أحمد: أتمنى ان اقدم ربع ما قدمة الوالد الله يطول بعمره، خاصة ان هذا هو المجال الذي اعرفه واحبه وتربيت عليه.

وعن شكل علاقته بالمطربين، اوضح: العلاقة بدات بأنني ابن رئيس شركة روتانا سالم الهندي ثم تطورت بيني وبينهم بحكم العمل الذي جمعني معهم.

الجدير بالذكر ان الفنان ماجد المهندس انتهى مؤخرا من إحياء حفل غنائي في أرض المعارض بمدينة "الدمام " بالمنطقة الشرقية في السعودية، 23 الجاري، ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي، كما يستعد المهندس لإحياء حفل جماهيري ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي يوم 16 نوفمبر المقبل.