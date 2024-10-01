الأوبرا تعلن اقتراب نفاد تذاكر عروض بحيرة البجع لفرقة باليه سان بطرسبرج الروسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، اقتراب نفاد تذاكر عروض بحيرة البجع لفرقة باليه سان بطرسبرج الروسية والمقامة على مدار 4 أيام بالقاهرة والإسكندرية في الثامنة والنصف مساء الأربعاء، الخميس، الجمعة 2، 3، 4 أكتوبر على المسرح الكبير ومساء السبت 5 أكتوبر على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية .

وقالت الدكتورة لمياء زايد في بيان صحفي إن نسبة إشغال المسرح الكبير وأوبرا الإسكندرية بلغت 96% حتى الآن ومن المنتظر اكتمال حجز كافة المقاعد خلال الساعات القادمة، مضيفة "مما يعكس رغبة الجمهور فى تلقي جرعة إبداعية جادة"، وأشارت أن الإقبال على مختلف ألوان فنون الأوبرا يؤكد ارتفاع الوعي الجمعي كما يعبر عن قدرة أفراد المجتمع على انتقاء المواد الفنية الراقية، مضيفة أن الأوبرا على مدار تاريخها نجحت بفنونها المميزة في اجتذاب شرائح عمرية واجتماعية متنوعة .

من جانبها، أعربت كيريل سافين المدير الفني لفرقة باليه سان بطرسبرج عن سعادتها بزيارة مصر وتقديم عروض على أرضها، وأكدت أن الأوبرا المصرية باتت أحد أهم دور الأوبرا في العالم بما تملكه من إمكانيات فنية وبشرية، مشيرة إلى أهمية الثقافة والفنون في مد جسور التواصل بين البشر رغم اختلاف اللغات، وأوضحت قدرة الإبداع على الارتقاء بالمشاعر الإنسانية ونشر القيم النبيلة في المجتمعات.

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية أقامت يوم الخميس الماضي مؤتمرا صحفيا في المسرح الصغير، للإعلان عن تفاصيل الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية والمقرر انطلاقها في أكتوبر الجاري.