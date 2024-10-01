فنان هندي يتعرض لإصابة برصاصة من مسدسه الخاص.. التفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - تم نقل الممثل الهندي جوفيندا “Govinda” اليوم الثلاثاء الموافق الأول من أكتوبر إلى مستشفى في مومباي بعد تعرضه لإصابة بطلق ناري عرضي في ساقه من مسدسه الخاص.

ووفق لصحيفة "The Time of India"، وقعت الحادثة في منزله بينما كان الممثل يفحص مسدسه المرخص قبل أن يستعد للمغادرة إلى كولكاتا في الساعات الأولى من الصباح، وسقط المسدس من يده عن غير قصد، وخرجت رصاصة بشكل غير متعمد وأصابته في ساقه.

وفي هذه الأثناء، أكد مدير أعمال جوفيندا أن الرصاصة تم إزالتها من ساق الممثل وأن حالته مستقرة الآن.

رصاصة غير متعمدة تؤجل سفر الفنان الهندي جوفيندا

وقال مدير أعمال الممثلة الهندية شاشي سينها: "كان علينا اللحاق بطائرة في الساعة السادسة صباحًا لحضور عرض في كولكاتا وكنت قد وصلت إلى المطار، وكان جوفيندا على وشك مغادرة مقر إقامته إلى المطار عندما وقع هذا الحادث".

وأضاف "كان يحتفظ بمسدسه المرخص في الحقيبة عندما سقط من يده وأطلقت رصاصة أصابت ساقه، وقد أزال الطبيب الرصاصة وحالته جيد، ولكنه لا يزال في المستشفى الآن".

كما أكد مسؤول في شرطة مومباي أن جوفيندا بخير وأن الإصابة ليست خطيرة، ومع ذلك، تم نقله إلى المستشفى كإجراء احترازي، حسبما ذكرت وكالة أنباء ANI. وشكر الممثل معجبيه بعد الحادث وقال إن الرصاصة قد أزيلت.

وقال جوفيندا:"ببركاتكم جميعًا ووالدي، تمت إزالة الرصاصة..أشكر الأطباء وأنتم على إبقاءي في صلواتكم". وصرح نائب مفوض الشرطة أنه لم يتم تسجيل أي جناية حيث لم يتم تلقي أي شكوى من أي شخص حتى الآن، وذكر ضابط شرطة جوهو أنه سيتم تسجل محضر والحصول على تصريحات من أفراد أسرة الممثل.