هل يُرزق براد بيت وحبيبته بتوأم؟

يركّز براد بيت وصديقته إيناس دي رامون على تكوين أسرة قبل التفكير في الزواج.

وفقًا لمصدر حصري لـ In Touch، فإن الممثل البالغ من العمر ٦٠ عامًا حريص على الترحيب بطفل مع دي رامون، مشيرًا إلى أن إنجاب طفل هو “تركيزه الكامل حاليًا خارج العمل”.

استمتع الثنائي مؤخرًا بإجازة رومانسية في أوروبا، ما أتاح لهما فرصة كبيرة لقضاء وقت ممتع معًا.

شارك المطّلعون أنهما متفائلان بشأن الأخبار الإيجابية في المستقبل القريب فيما يتعلق بخططهما العائلية، قائلاً: “كلما كان ذلك أسرع، كلما كان ذلك أفضل”.

وإذا لم يحدث الحمل بشكل طبيعي، يقال إن “بيت” منفتح على استكشاف التخصيب في المختبر (IVF) كخيار. وأشار المصدر إلى أنه ليس قلقاً بشأن أن يصبح أبا مرة أخرى في وقت لاحق من حياته، مستشهدًا بمستويات صحته وطاقته الجيدة، مما يجعله يشعر بأنه أصغر سنًا بعقود.

براد بيت هو أب لستة أطفال ويتقاسم أولاده مع زوجته السابقة أنجلينا جولي.

ومع ذلك، فقد استلهم أفكاره من أصدقائه مثل جورج كلوني، الذي رحب بتوأم في سن ٥٦ عامًا، مما ساعد على تخفيف أي مخاوف بشأن كونه أبًا “عجوزًا”.

لسوء الحظ، واجهت علاقة بيت بأبنائه تحدّيات كبيرة وتصدّرت ابنته شيلوه عناوين الأخبار عندما قدّمت وثائق قانونية لإزالة كلمة “بيت” من اسمها عند بلوغها سن ١٨ عامًا، وهو التغيير الذي وافق عليه القاضي في آب/أغسطس الفائت.

على الرغم من هذه العقبات العائلية، إلا أن علاقة بيت ودي رامون كانت في حالة ازدهار.

بدأ الثنائي بالمواعدة في نهاية عام ٢٠٢٢ وأصبحت علاقتهما الرومنسية تتطوّر تدريجيًا حتى أنهما ظهرا لأول مرة على السجادة الحمراء في مهرجان البندقية السينمائي في وقت سابق من الشهر الفائت.

ويقال إن بيت يأمل في إنجاب طفلَين أو ثلاثة أطفال من دي رامون، وهو منفتح على التبنّي أو استئجار الأرحام، خاصة إذا كان ذلك يعني إنجاب توأم.

بيت ودي رامون مصمّمان على الترحيب بطفل واحد على الأقل قريبًا، مع خطط لتوسيع أسرتهما بسرعة بعد ذلك.

في هذا الفصل الجديد من حياته، يظل براد بيت ملتزمًا ببناء مستقبل مع إيناس دي رامون، مع اعتبار الأبوّة أولويّة مشتركة لهما.