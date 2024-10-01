الأمير أباظة يستقبل الفنانة نيللي فور وصولها للتكريم بمهرجان الإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط الفنانة الاستعراضية الكبيرة نيللى فور وصولها إلى مدينة الإسكندرية لحضور الدورة الأربعين التى تحمل اسمها.

ويتم تكريم الفنانة نيللى بحفل افتتاح المهرجان المقرر أن يقام بالقاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية وسط حضور جماهيرى كبير.

يذكر أن الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

يعد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المتميزة.