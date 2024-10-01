بسبب لبنان.. هاني شاكر يعلن تأجيل حفلاته بأمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان هاني شاكر، عن تاجيل جميع حفلاته الغنائية، والتي كان من المقرر أن يحييها خلال الفترة المقبلة في أمريكا، وذلك تضامنا مع الشعب اللبناني.

تأجيل حفلات الفنان هاني شاكر

ونشر الفنان هانى شاكر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام، وعلق عليه قائلا: "تأجيل حفلات أمير الغناء العربي هاني شاكر في أمريكا نظرا للظروف المتلاحقة التي تمر بها المنطقة العربية من أحداث"

ودعا هاني شاكر خلال الفيديو " الله يحفظ وطننا العربي من كل سوء"، موضحا أنه سيتم تحديد مواعيد لهذه الحفلات في وقت لاحق

يذكر أن الفنان هاني شاكر ليس المطرب الأول الذي يعلن تأجيل حفلاته تضامنا مع الشعب اللبناني، إذ سبقته إليسا ومايا دياب.

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