هوندا ريمكس يعلن اعتزاله الغناء وابتعاده عن المزيكا: خايف ونويت أتوب

ياسر رشاد - القاهرة - بعد وفاة صديقه

الإثنين 30/سبتمبر/2024 - 09:02 م 9/30/2024 9:02:14 PM

شارك صانع المحتوى هوندا ريمكس، جمهوره مقطع فيديو أعلن خلاله اعتزاله مجال الموسيقى، خلال الفترة المقبلة، بعد وفاة صديقه.

ونشر هوندا ريمكس، مقطع فيديو عبر منصة التيك توك، وقال: موت زميلي وناس كتيرة حواليه بتموت الفترة دي معظمهم شباب في سني، وأنا بدأت أخاف وهبطل غناء ومزيكا وريمكسات، وخلاص هتوب، الكل يدعيلي أنا مش هعمل المحتوى ده تاني، بطلت مزيكا، هعمل محتوى كوميدي وتسويق إلكتروني.



وأضاف:" أنا متخرج من جامعة 2023 بس مش بشتغل بشهادتي كمهندس برمجة، وشغال في مجال التسويق الإكتروني وأي حد عايز مساعدة فيه، وبطلب من كل الناس تدعيلي إن ربنا يثبتني.

وحقق هوندا مشاهدات بالملايين من خلال مقاطع الفيديو التي تتضمن ريمكسات موسيقية عبر اليوتيوب ومنصة التيك توك.