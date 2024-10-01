غادة عبدالرازق في باريس وشمس الكويتية حزينة على لبنان.. لقطات نجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

غادة عبدالرازق

شاركت النجمة غادة عبدالرازق، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها في أسبوع باريس للموضة.

أنغام

خضعت النجمة أنغام لجلسة تصوير جديدة، على هامش إحيائها حفل غنائي كبير في دبي 27 سبتمبر، وشاركت صورها مع جمهورها على موقع "انستجرام".

مدحت العدل

أحيا الدكتور مدحت العدل، الذكرى الأولى لوفاة أحمد سامي العدل، نجل شقيقه الفنان الراحل سامي العدل.

ونشر مدحت صورة أحمد عبر انستجرام، معلقا "مرت الأيام وما زال وجع فقدك يملأ قلبي. رحلت بجسدك ولكن روحك باقية معنا. أفتقدك في كل لحظة، وستظل ذكراك حية في قلبي حتى نلتقي. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته".

ندى عادل

شاركت الفنانة ندى عادل جمهورها على انستجرام صورًا تجمعها بالنجمة إسعاد يونس من كواليس مسلسل "تيتا زوزو".

مصطفى قمر

احتفل الفنان مصطفى قمر بعيد ميلاد نجله تيام، وشارك جمهوره فيديو من عيد الميلاد، معلقا "كل سنة وانت طيب يا تيمو يا حبيبي يا نجم الشباب، ربنا يديم عليك ضحكتك يا بهجة حياتنا، وكل سنة تبقى بخير وصحة وسعادة ونجاح وحسنات كتير، بحبك يا أجمل ابن في الدنيا ربنا يحفظك".

ديانا كرزون

روجت المطربة ديانا كرزون لأحدث أغانيها "يا بحر"، ونشرت عبر "انستجرام" صورة الملصق الدعائي وعلقت "غدا على يوتيوب".

مروة ناجي

روجت المطربة مروة ناجي عبر موقع انستجرام، لحفلها ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، ونشرت الملصق الدعائي الخاص بالحفل، وعلقت "يوم الأحد ١٣ أكتوبر الساعة ٨:٣٠ مساء، على مسرح النافورة، بقيادة المايسترو د.علاء عبدالسلام، أوعدكم بحفلة جامدة جدا".

ساندي

شاركت الفنانة ساندي جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة لها لاقت إعجاب محبيها.

شمس

شاركت الفنانة شمس الكويتية جمهورها على انستجرام صورا، علقت عليها بالتعبير عن حزنها على ما يحدث في لبنان وفلسطين، وكتبت "كنت حابة أنزل بوست تجاري للميديا وأكتب فيه بيت شعر أو أغنية أو أمسي عليكم أو أي شيء من اللي نسويه كفنانين، وأنا أنزل الصورة الآن فاقدة التعبير، والله العظيم والله العظيم قلبي حزين ونفسيتي زي الزفت، حزينة على لبنان، حزينة على فلسطين، زعلانة من كل العالم على سكوتهم وفقدانهم إنسانيتهم في إنقاذ أهلنا في لبنان وفلسطين".

نورهان منصور

نشرت الفنانة نورهان منصور صورًا جديدة لها على موقع "انستجرام"، من أحدث ظهور، وعلقت "الأفراح والليالي الملاح".