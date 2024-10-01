فن ومشاهير

من هو خطيب الفنانة آية عبدالله ؟

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

ياسر رشاد - القاهرة - فاجأت الفنانة آية عبدالله، خلال الساعات الماضية جمهورها بخبر خطوبتها، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء فقط.

من هو خطيب الفنانة آية عبدالله 

كشفت آية عبدالله، عن هوية عريسها وهو المخرج محمد العروسي وشهرته "مودي العروسي".

خطوبة الفنانة آية عبدالله 

وكانت أعلنت الفنانة آية عبدالله، خطبتها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.

 وشاركت آية عبدالله، جمهورها مجموعة من صور الخطبة، وعلقت عليها قائلة: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.. ‏"ويخلق الله لك إنسانًا لا تجد الأمان إلا بقربه، شبكنا بدبلته وقرينا فتحته وعرفنا نيته وغلاوته عندنا".

8388d0f0d9.jpg
46dd803dde.jpg
b83893a23c.jpg
2f75ef5bc9.jpg
369d1cc7ff.jpg
7972eb6d32.jpg

آخر أعمال آية عبدالله:

 كانت حققت المطربة آية عبدالله، أخيرًا أول مليون مشاهدة بكليبها الجديد "سمعني كمان" التي طرحتها منذ  أيام عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

 وأبدت المطربة آية عبدالله، سعادتها بنجاح الأغنية وتأثيرها على الجمهور.

وأعربت آية عبدالله، عن سعادتها بطرح أغنية "سمعني كمان" التي وصفتها بالأغنية المختلفة عن أعمالها الغنائية السابقة، مؤكدةً أنها واحدة من أجمل الأغنيات التي قدمتها.

 أغنية "سمعني كمان" من كلمات مؤمن سالم وألحان د. مصطفى العسال، وتوزيع الهامي دهيمة وأحمد حسام، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز وتصوير أحمد عاشور وإخراج رودينا حاطوم.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا