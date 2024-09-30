شكرا لقرائتكم خبر عن صباح محمود شحاتة بخير وتعيش فى هدوء وترفض التواصل مع الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

قال إبراهيم عمران رئيس جمعية الكومبارس لـ"الخليج 365"، إنه هو من قام بنشر خبر وفاة الفنانة صباح محمود شحاتة، عندما علم بالخبر، ولكنه سرعان ما تأكد من أن خبر الوفاة غير صحيح عندما تحدث مع صباح، وأخبرته أنها تعيش في هدوء وأنها بخير ولا حقيقة لوفاتها، ليحذف بعدها خبر الوفاة من حسابه على موقع فيس بوك.

وأضاف إبراهيم عمران، إن الفنانة صباح محمود تعيش في هدوء ولا تريد التواصل مع الإعلام أو الصحفيين، وأنها منذ تداول خبر وفاتها وهي تتلقى الكثير من المكالمات ولكنها ترفض الرد وتريد أن تبقى بعيدا عن الأضواء.

صباح محمود شحاتة ممثلة مصرية، بدأت مشوارها الفني في منتصف الثمانينيات ككومبارس صامت، ظهرت في عدد كبير من الأفلام من خلال أدوار صغيرة. من أفلامها: (مستر كاراتيه، يوم حار جدًا، حسن اللول، عنبر والألوان)، ومن مسلسلاتها (العمة نور) وغيرها.



حساب رئيس الجمعية عن صباح محمود شحاتة



صباح محمود شحاتة



صباح محمود شحاتة