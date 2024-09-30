35 صورة لنجوم الفن في عزاء زوجة إسماعيل فرغلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

استقبل الفنان إسماعيل فرغلي مساء اليوم الاثنين 30 سبتمبر، العزاء في زوجته بمسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين.

وحرص عدد كبير من مشاهير الفن والإعلام وكرة القدم على تقديم واجب العزاء، وبينهم: محمد رياض، مجدي بدر، محمد محمود، بيومي فؤاد، سامح حسين، ياسر فرج، عمرو عبدالعزيز، أحمد بدير، سليمان عيد، حجاج عبدالعظيم، عصام كاريكا، الكابتن خالد بيبو لاعب كرة القدم سابقا، الإعلامي طارق علام، محمد أوتاكا، شريف خير الله.

كان الفنان إسماعيل فرغلي، أعلن عن موعد ومكان عزاء زوجته، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان، وكتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام" عبر خاصية القصص القصيرة: "عزاء المغفور لها بإذن الله زوجتي يوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر، بمسجد الحامدية الشاذلية".

وأعلن خبر الوفاة الفنان إسماعيل فرغلي عبر حسابه بموقع "إنستجرام" وكتب: "توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي، وتقام صلاة الجنازة، بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد".

يذكر أن أخر أعمال الفنان إسماعيل فرغلي مسرحية تطبق الشروط والأحكام بطولة أكرم حسني في موسم جدة الماضي.