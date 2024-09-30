من قصد تامر حُسني برسالته الغامضة؟

أثار الفنّان المصريّ، تامر حسني، الجدل بعد أن كتب في منشور عبر خاصيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”، مثالًا شعبيًّا اعتبره المتابعون، بمثابة رسالة مبطّنة لأحدهم، إذ كتب: “معادن النّاس تظهر في الخصام.. جملة من ذهب”.

هذه الجملة كانت كفيلة بإثارة حيرة متابعي “حسني”، حول الشّخص الذي قصده بمنشوره وهل هو شخص قريب منه.

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على صعيد آخر، عبّر تامر حُسني، عن وقوفه إلى جانب لبنان وأهله في ظلّ الظّروف الصّعبة التي يمرّ بها ودعا الله في منشور عبر خاصيّة القصص القصيرة على “إنستغرام” أن يحفظ لبنان وفلسطين وشعبهما من كلّ سوء”.