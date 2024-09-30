كلوديا حنا عضو لجنة تحكيم مسابقة الفيلم العربي بمهرجان الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

انضمت الفنانة العراقية كلوديا حنا إلى عضوية لجان تحكيم الدورة الـ 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، التي تقام خلال الفترة من الثلاثاء 1 أكتوبر وحتى السبت الموافق 5 من نفس الشهر، حيث تشارك كعضو لجنة تحكيم مسابقة الفيلم العربي الطويل التي تحمل اسم "نور الشريف"، والتي يترأسها مدير التصوير سمير فرج وتضم في عضويتها فايق جرادة وكلوديا حنا.

وتنطلق فعاليات الدورة الـ 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي التي تحمل اسم الفنانة الكبيرة نيللي، وبرئاسة الناقد الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما، غداً الثلاثاء، بتكريم الفنانة نيللي، الفنانة منة شلبي، الفنان لطفي لبيب، والناقد العراقي مهدي عباس، والممثلة المغربية سعاد خويي

أما عن النجوم الأجانب يتم تكريم الممثلة الإيطالية إيزابيل أدرياني والفرنسية آن باريو والإيطالية فرانسيسكا ريتونديني.

وحصدت كلوديا حنا مؤخراً جائزة أفضل ممثلة عراقية من مهرجان الأفضل في العاصمة اللبنانية بيروت

كلوديا حنا ممثلة ومغنية عراقية ومقيمة في مصر، تم اختيارها كملكة جمال العرب سنة 2006 وقد قامت بطرح عدد من الأغاني منها "أحبك، بندم قوي، تجافيني" وغيرها، كما شاركت في بطولة عدد من الأفلام أبرزها "سطو مثلث"، "أوشن 14"، "قهوة بورصة مصر"، "يوم العرض"، "استدعاء ولى عمر"، ومسلسلات "أزمة نسب"، "السرايا"، و"قصر العشاق" و"بيت السلايف".