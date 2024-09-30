في ذكرى وفاته.. مدحت العدل يرثي أحمد سامي العدل:"وجع فقدك يملأ قلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أحيا المؤلف والكاتب الكبير مدحت العدل، الذكرى الأولى لوفاة المخرج أحمد سامي العدل التي توافق اليوم الإثنين 30 سبتمبر.

ونشر العدل، صورة للراحل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مرت الأيام وما زال وجع فقدك يملأ قلبي.. رحلت بجسدك ولكن روحك باقية معنا.. أفتقدك في كل لحظة، وستظل ذكراك حية في قلبي حتى نلتقي.. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته".

ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 30 سبتمبر 2023، المخرج الشاب أحمد سامي العدل نجل الفنان الراحل سامي العدل بشكل مفاجئ.

وأعلنت شقيقته رشا، خبر وفاته، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل.. برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب وأجعل قبره روضة من رياض الجنة".

وعمل المخرج الراحل أحمد سامي العدل في الإخراج كمساعد مخرج، وشارك في عدة تجارب تمثيلية، ويعد عمه المنتج الكبير جمال العدل والمنتج محمد العدل، والمؤلف والسيناريست والكاتب الكبير مدحت العدل.

كما خاض تجربة التمثيل في 6 أعمال فنية، وكانت آخر مشاركاته الفنية فيلم "أعز الولد". ومن أعماله السينمائية، أفلام: "تيتتانيك: النسخة العربية" ، "أعز الولد" ، "المهاجر". ومن أعماله التليفزيونية، مسلسلات: "حارة اليهود" ، "فوق مستوى الشبهات".

فيما عمل مساعد مخرج بمسلسل"جميلة" و "ضد الكسر" و "نسر الصعيد" و "الحساب يجمع"، وتوفي أحمد سامي العدل بنفس مرض والده وهي معاناته بمشكلة في القلب.