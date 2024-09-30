بالأداء الصوتي.. سيدة المسرح العربي بطلة أوبريت "إيد واحدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تحت رعاية معالي وزير الثقافة الأستاذ أحمد فؤاد هنو تقام احتفالية البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم التابع لقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال ضمن احتفالات وزارة الثقافة بنصر أكتوبر المجيد يوم 9 أكتوبر على خشبة مسرح البالون بالعجوزة.

وتقام احتفالية نصر أكتوبر المجيد على فصلين حيث سيعرض بالفصل الأول من الاحتفالية أوبريت "ايد واحدة" الذي يقدمه فرقة رضا للفنون الشعبية، الفرقة القومية وفرقة أنغام الشباب والأوبريت رؤية وإخراج تامر عبد المنعم.

وقد قامت سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب بتسجيل الأداء الصوتي للأوبريت

ويتضمن الفصل الثاني من الاحتفالية فقرة غنائية للنجم الكبير علي الحجار الذي سيقدم باقة من أشهر أغانيه أبرزها "اللي بنى مصر - عارفة - مكتوبالي - الصادقين - زي الهوا" وغيرها من أروع وأجمل أغانيه