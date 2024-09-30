شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف شاهين فى حوار نادر عن فيلم الأرض: جمع بين أكبر شاعر وأكبر ممثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد المخرج يوسف شاهين من أحد أهم المخرجين على مستوى السينما المصرية والعربية، إذ تمتع شاهين بإخراج أفلام مميزة خلال مسيرته ومن بين تلك الأفلام البارزة فيلم الأرض الذى يعد من أهم أفلام السينما العربية في تاريخها.

وخلال حوار نادر نشرته القناة الرسمية لماسبيرو زمان على يوتيوب تحدث فيه عن فيلم الأرض وكواليسه قائلاً إن الفيلم كتبه أكبر شاعر وهو عبد الرحمن الشرقاوى، مضيفًا أن بطل الفيلم هو محمود المليجي أعظم ممثل والذى التقى بشخصية هي الأهم في مشواره لـ محمد أبو سويلم الفلاح الذى لا يرغب في التخلي عن أرضه نهائيًا ويعانى من أجل ذلك.

وكانت كشفت المخرجة ماريان خوري أول أمس، عن وفاة زوجة المخرج الراحل الكبير يوسف شاهين من خلال حسابها على موقع فيس بوك، إذ كتبت: "ورحلت رفيقة درب يوسف شاهين، كوليت فافودون عن سن 95 سنة".

هذا وقدم الراحل يوسف شاهين علامات بارزة فى تاريخ السينما أهمها فيلم "باب الحديد"، وفيلم "الناصر صلاح الدين"، وفيلم "الأرض" و"عودة الابن الضال" وفيلم "إسكندرية.. ليه؟" الذى نال عنه جائزة الدب الفضى بمهرجان برلين، وفيلم "حدوتة مصرية"، و"إسكندرية كمان وكمان" و"إسكندرية نيويورك" و"وداعًا بونابرت" و"اليوم السادس" و"المهاجر" وهو الفيلم المستوحى من قصة النبى "يوسف"، وفيلم "المصير" الذى رشح لنيل جائزة السعفة الذهبية من مهرجان "كان"، ونال فى نفس الدورة جائزة "إنجاز العمر" فى دورة المهرجان رقم خمسين.

وكان يوسف شاهين معروفًا بجرأته وتمرده على ما هو سائد ولذلك كان يمثل حالة خاصة فى الفن والسينما والإخراج وحقق نجاحات كبيرة وصلت به للعالمية.

وتوفى يوسف شاهين يوم 27 يوليو 2008 عن عمر ناهز 82 عاما بمستشفى المعادي للقوات المسلحة بالقاهرة، بعد دخوله في حالة غيبوبة لأكثر من ستة أسابيع، وأقيم له قداس في كاتدرائية القيامة ببطريركية الروم الكاثوليك بمنطقة العباسية بالقاهرة، ودفن جثمانه في مقابر الروم الكاثوليك بالشاطبي في مدينته الإسكندرية التي عشقها وخلدها في عدد من أفلامه.