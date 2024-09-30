شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يفاجئ حضور فيلمه Top Gun: Maverick في قاعة ألبرت.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ النجم العالمى توم كروز البالغ من العمر 62 عامًا الجمهور في قاعة ألبرت الملكية في لندن خلال حفل Top Gun: Maverick، والذي تضمن عرضًا لفيلمه الذى طرح عام 2022 مع أداء حي لموسيقى العمل من قبل أوركسترا Royal Philharmonic Concert Orchestra والملحن Lorne Balfe.

وظهر كروز على المسرح ببدلة أمام الأوركسترا الكبيرة أثناء تقديم Top Gun: Maverick وأشاد بتقديمه بموسيقى حية.

أثناء وجوده على خشبة المسرح، أشار كروز بـ Balfe - الذي ألف موسيقى Maverick إلى جانب Harold Faltermeyer وLady Gaga وHans Zimmer - باعتباره "صديقًا عزيزًا".

وصرح كروز قائلا:" أود أيضًا أن أشكر أوركسترا الليلة وجميع مواهبكم الاستثنائية، لطالما أردت تجربة عرض فيلم من أفلامى مع أوركسترا سيمفونية حية كاملة، متزامنة مع الصورة، أمام جمهور كبير في روعة قصر سينمائي كلاسيكي".

وأضاف كروز قائلا:" شكرًا لكم جميعًا على وجودكم هنا وشكرًا لكم على تحقيق هذا الحلم".