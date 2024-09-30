شكرا لقرائتكم خبر عن رامي جمال يحيى حفلاً غنائيًا بالإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب رامى جمال، حفلاً غنائيًا في الإسكندرية، اليوم 30 سبتمبر الجارى، ويقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن في ختام موسم الصيف.

ويقدم جمال باقة مميزة من اغانية ومنهاومنها "يستاهل بوستين" و"قدامي" و"سقف"، "قول حبيبي إنك معايا" و"قدامي" و"أنا جتلك" و"اللي مشيوا" و"فترة مش سهلة" و"بيكلموني".

وأحيًا مؤخرًا النجم رامي جمال واحدة من أقوى حفلاته بمسرح أرينا ضمن فاعليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله باقة كبيرة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور.

ووجه النجم رامي جمال الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيم حفله بمهرجان العلمين الجديدة، قائلا: "بتشرف بالغناء في مهرجان كبير بحجم العلمين الجديدة"، وأضاف: "مصر أم الدنيا وأي فنان يحب يشتهر بييجي مصر".

وقال رامي جمال خلال لقاء بكاميرا قناة سي بي سي، إن وجوده وسط أسماء كبيرة شاركت في حفلات مهرجان العلمين شيء مشرف له، متمنيا المشاركة في اسعاد الجمهور بالعلمين، متابع: "حضرت السنة اللي فاتت حفل أنغام في مهرجان العلمين وبلدنا مختلفة".

واستكمل: "بنغني في كل حته في الدنيا ولكن شعورك وأنت بتغني وسط أهلك وناسك مختلف تماما عن الوجود في أي مكان تاني وقبل الصعود لأي حفلة بيبقى في قلق وتوتر قبل أي حفلة ودائما في رهان على قبولك على المسرح مع الجمهور، ولازم التركيز في أول 10 دقائق على تقديم ما يسعد الجمهور".