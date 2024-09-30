شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد ضيف برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفنان هشام ماجد ضيفًا على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى عبر إذاعة الراديو 90.90 يوم الخميس المقبل، وذلك خلال حلقة يتعرض فيها إلى كواليس أعماله الفترة السابقة في عام 2024، والذى حقق بها نجاحًا كبيرًا سواء بالدراما أو السينما فى حلقة تذاع فى تمام الساعة 5 مساءً.

وذلك بعدما استطاع هشام ماجد تحقيق إيرادات كبيرة سواء بفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة التي تخطت إيرادات الـ60 مليون جنيه، بالإضافة إلى فيلم إكس مراتى الذى يعرض حاليًا وتقترب إيراداته من 85 مليون جنيه ولا يزال الرقم قابل للزيادة في الآونة المقبلة.

وهو ما يعكس نجاح كبير يعيشه هشام ماجد في السينما بعدما نجح بالدراما بمسلسل أشغال شاقة، كما يتطرق في الحلقة لأمور أخري مثل أفلامه المقبلة ومشاريعه الذى يحضر لها إذ يستعد لدخول فيلمين جديدين سواء فيلم برشامة أو إعادة الفيلم البحث عن فضيحة.