رسائل نجوم الفن لـ سلمى أبو ضيف بعد إعلان حملها الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على تهنئة الفنانة سلمى أبو ضيف بعد إعلانها عن حملها الأول وجنس مولودها بأنها "فتاة"، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأعلنت سلمى أبو ضيف، عن حملها الأول، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك من خلال غلاف مجلة فوج العربية، موجهة رسالة لمولودتها المنتظرة: "في 19 سبتمبر 2024، كتبنا جواب أنا وإدريس عشان نوثق فيه مشاعرنا بكلمات، ونقولك قد إيه إن إحنا محظوظين إنك هاتبقي بنتنا.. إنتي عارفة، بيقولوا إن الأرواح قبل ما توصل الأرض دايمًا بتختار ما هايكون باباها ومامتها، وأنا بشكرك وبشكر ربنا للحظة اللي باركنا فيها بيكي، بأعظم نعمة في الدنيا".

وجاءت رسائل نجوم الفن لـ سلمى أبو ضيف، كالتالي، فكتبت جميلة عوض "مبروك حبيبتي". وكتبت هنا الزاهد "بارك الله فيها". وكتبت منى زكي "اللهم بارك..مبروك". وكتبت كندة علوش "مبروك سلومي". واكتفت مايان السيد بوضع إيموجي "قلوب".

وكتب أحمد صلاح السعدني "أحلى حامل في التاريخ". وكتبت هاجر أحمد "بارك الله فيها". وكتبت آيتن عامر"مومياء جميلة". وكتبت ريهام أيمن "مبروك حبيبتي". وكتبت سوسن بدر "مبروك يا حبيبة قلبي". وكتبت أروى جودة "يا قلبي، ربنا يحفظك حبيبتي، بحبك".

وكتبت صبا مبارك "مبروك يا حبيبتي". وكتبت دينا "ما شاء الله تبارك الله ألف مبروك شكلك قمر". وكتبت إيمان العاصي "ما شاء الله". وكتبت غادة عبدالرازق "مبروك". وكتبت ريهام عبدالغفور "معقولة اللذاذة، ربنا يحميكي حبيبتي".

يذكر أن، سلمى أبو ضيف احتفلت بحفل زفافها في يونيو الماضي، على شاب من خارج الوسط الفني يدعى إدريس عبدالعزيز.