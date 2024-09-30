خالد كمال يروج لفيلمه "آخر المعجزات".. والجمهور: "أستاذ الأساتذة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

روج الفنان خالد كمال عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، لفيلمه الجديد "آخر المعجزات" والمقرر عرضه في حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي

ونشر خالد كمال صورة البوستر الدعائي للعمل، وعلق: "آخر المعجزات، فيلم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، شكراً لأصدقائي صناع العمل على الفرصة المنعشة، ونتقابل دايما على محبة وفن"

فيما جاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "مبروك يا أستاذ الأساتذة، ربنا يوفقك يارب، بالتوفيق إن شاء الله، فنان مبدع، ألف مبروك وبالتوفيق" وغيرها من التعليقات

وكشف مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة من المهرجان، والذي أقيم ظهر اليوم الأحد 29 سبتمبر، عن فيلم افتتاح المهرجان وهو بعنوان "أخر المعجزات " - The Last Miracle، للمخرج عبدالوهاب شوقي