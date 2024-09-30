الموعد الرسمي لانطلاق برنامج Arabs Got Talent

ياسر رشاد - القاهرة - بعد غياب 4 سنوات

الإثنين 30/سبتمبر/2024 - 01:13 م 9/30/2024 1:13:22 PM

يعود برنامج المواهب الشهير arabs got talent المنتظر من متابعيه في موسمه السابع بعد توقف 4 سنوات مع تواجد استثنائي لـ باسم يوسف.

نشرت قناة MBC، برومو الموسم السابع من برنامج “Arabs Got Talent”، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” وعلقت قائلة: “بعد 4 سنوات، عودة أقوى ومهمة أصعب في البحث عن الموهبة الذهبية، فكونوا على الموعد مع انطلاقة الموسم السابع من Arabs Got Talent، ابتداءً من الأربعاء 16 أكتوبر”.

كانت قد أعلنت مجموعة MBC أعلنت أسماء لجنة تحكيم الموسم السابع من برنامج المواهب العالمي بنسخته العربية Arabs Got Talent، كاشفة عن انطلاق تصويره في المملكة العربية السعودية.

وجاء في بيان MBC: «إلى جانب نجوى كرم التي تواصل حضورها المتألق في لجنة التحكيم، يشهد هذا الموسم عودة ناصر القصبي إلى صفوف اللجنة، فيما ينضم باسم يوسف للمرة الأولى إلى لجنة تحكيم البرنامج الذي ستقدمه ريا أبي راشد».

وتابع البيان:«إذ من المقرر أن يبدأ تصوير الحلقات الأولى المسجلة في وقت لاحق من الشهر المقبل في العاصمة السعودية، الرياض».