سرّ تواجد يوسف الشريف في مباراة كأس السوبر الأفريقي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان يوسف الشريف على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صورتين خلال تواجده داخل أرض ملعب مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي، ظهر فيهما وهو يتفاعل مع الجماهير، ويصور بعض اللقطات الحماسية للمباراة.

وجاء تواجد يوسف في أرضية الملعب كجزء من تصوير فيلمه الجديد “ديربي الموت” الذي يعود به إلى السينما بعد غياب أكثر من ست سنوات حيث بدأ تصوير أول مشاهد الفيلم مستغلاً الحشد الجماهيري الكبير.

يذكر أن فيلم “ديربي الموت” من إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج صندوق BIG Time بالشراكة مع الشركة المتحدة، وهيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي حول منافسة رياضية تكتشف خلالها شخصيات متعددة خيوطًا مظلمة وجرائم غامضة.

ويشارك في بطولة العمل مع يوسف الشريف، الفنانة دينا الشربيني، في ثاني عمل يجمعهما بعد تقديمهما فيلم “بني آدم” الذي كان آخر أعمال الشريف السينمائية، لتكون عودته إلى السينما أمام بطلة آخر أفلامه.

ولم يظهر الشريف في أي عمل سينمائي منذ العام 2018، عندما قدّم فيلم “بني آدم”، الذي شاركه فيه عدد من النجوم مثل أحمد رزق، ودينا الشربيني، وهنا الزاهد. ويعد الفيلم الجديد عودة قوية للشريف، لا سيما بعد النجاح الكبير الذي حققه في الأعمال التلفزيونية.