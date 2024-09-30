الجمهور يحاصر زينة في الشارع.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة زينة عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” فيديو من كواليس تصوير أحد مشاهدها في فيلم “بنات الباشا” في طنطا، ظهرت فيه رفقة المخرج ماندو العدل والناس في الشارع يتجمهرون حولها لالتقاط الصور التذكارية معها، وقد حرصت على التفاعل معهم بحماسة.

وكتبت زينة معلقةً على الفيديو: “جمهور طنطا الغالي. المخرج ماندو العدل وهو خايف عليا وأنا بقنعه نروح للناس وبيقتنع وييجي معايا. شكراً لاستضافتكم لينا”.

فيلم “بنات الباشا” مأخوذ عن رواية لنورا ناجي، وهو سيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل، وبطولة: زينة وأحمد مجدي وصابرين ومريم الخشت وناهد السباعي والأردنية تارا عبود… وتدور أحداثه داخل صالون تجميل نسائي، حيث ينكشف العديد من قصص النساء عن القهر والكبت، والمرض والموت، والحب والخيانة.

يُذكر أنه عُرض لزينة في موسم رمضان الماضي مسلسل “العتاولة”، وقد شاركها في البطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر… وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.