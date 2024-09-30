هاني رمزي لحديث القاهرة: سنلبي أي دعوة لدعم الشعب اللبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه الفنان هاني رمزي، رسالة دعم للشعب اللبناني، قائلًا: "يحتاجون للدعم من الشعب المصري، الشعب اللبناني يعرف مدى حب المصريين لهم، مصر أم الدنيا وتحتضن وتساند لبنان في هذه الفترة"

وأضاف "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، "سنلبي أي دعوة لدعم الشعب اللبناني.. كلنا مع اخواتنا في كل حتة.. زي ما حزنا على فلسطين حزن كبير واجب علينا أن نساند لبنان، بقول للبنان أننا معاهم قلبًا وقالبًا".

وأوضح أن لبنان بلد جميلة وأهلها يحبون الحياة، يحاولون السيطرة على أحزانهم لإسعاد أنفسهم، متمنيا أن يتم عمل حفلة لدعم الشعب اللبناني، متابعًا: "سأكون أول المشاركين في أي حفل لدعم الشعب اللبناني".