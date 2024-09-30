أول تعليق من بشرى وزوجها خالد حميدة على شائعة انفصالهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

ردت الفنانة بشرى على ما أثير من شائعات حول انفصالها عن زوجها خالد حميدة.

وتحدثت بشرى في لقائها ببرنامج "Et بالعربي"، عبر موقع انستجرام"، قائلة: "وجودي مع خالد أكبر تكذيب، وأقول للناس متصدقوش كل حاجة بتسمعوها وبتشوفها، لأن في طبعا اشاعات مغرضة وفي حملات ممنهجة".

وأضافت: "أنا تكلمت مع خالد إني أتفق مع شركة عالمية لكشف كل الناس اللي بتعمل حمالات سواء ضدي او ضد اي فنان تاني وواخدة على عاتقي هذا الموضوع وخالد شجعني في حاجة زي كدة، لانه مش صعب أعرف مين اللي بيطلع الحملات الكاذبة والمغرضة".

وتابعت: "عندنا حاجات أهم من اللت والعجن بتاع الناس، حولينا حروب والبلدان بتصارع عشان تعيش، مش معقول نبقى بالتفاهة دي ونركز في الحاجات دي ومينفعش نسيب الناس تعمل كده، وقريبا هيكون لينا كلام مع وزير الاتصالات وكل الجهات المعنية بهذا الأمر لأني مش هسكت ليا أ لزملائي الفنانين".

وعن وجود فارق سن كبير بينها وبين زوجها، عقبت بشرى، قائلة: "فرق السن؟!.. دي خيابة ومش كبير بينا ده فرق عبيط، واحنا كنا مع بعض في المدرسة وعندنا شهود ودفعات كاملة في المدرسة تقدر ترد، أنا مش هتعب نفسي دي حاجة ميخصش حد، أنتم مالكم يا جماعة أنتم حشريين صحيح هذا شيء مايخصكم يا جماعة".

ومن جانبه عقب، خالد حميدة، على تلك شائعة الانفصال، قائلًا: "الأخبار بتوصلني منها هي متابعة الموضوع أكتر مني والموضوع مش حاسة أنه فارق معايا جدا احنا مع بعض مفيش اي حاجة حصلت .. طلعت حاجات كتيرة الأيام اللي فاتت ومش عارف أقول ايه".

يذكر أن بشرى وخالد حميدة احتفلوا بحفل زفاف، منذ أشهر قليلة، داخل أحد الأماكن في منطقة الساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من الفنانين.

اقرأ أيضا..

محمد رضوان يعلن مشاركته في مهرجان وهران الدولي بفيلم "اختيار مريم"

مدحت العدل لحديث القاهرة: أدعم تنظيم حفل في دار الأوبرا لدعم لبنان