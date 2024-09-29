شكرا لقرائتكم خبر عن تيتا زوزو الحلقة 6.. ديجا ابنة ندى موسى تعانى من اكتئاب نفسى بسبب أصحابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس، الذى يعرض على قناة dmc، من إخراج شيرين عادل، أحداثاً مختلفة، في مشهد مؤثر للغاية للطفلة ديجا ابنة الفناة ندى موسى خلال أحداث المسلسل، بعدما تعرضت لاكتئاب نفسى شديد بسبب علاقتها المتوترة مع أصدقائها، فضلاً عن شعورها بأنها غير محبوبة من أصدقائها وأبويها، وهو ما يرجع للعلاقة المتوترة مع أبويها وعدم الاهتمام بها، وتحاول جدتها تيتا زوزو أن تتحاور معها عما يؤرقها، ولكنها لم تجب.

وتحدثت تيتا زوزو مع إحدى صديقاتها في النادى عن حالة حفيدتها ديجا، ونصحتها بأن تقيم لها حفل في المنزل وتدعو جميع أصدقائها حتى تفرح معهم وتقضى وقتًا مميزًا معهم وتخرج من حالة الاكتئاب.

وقبل الاحتفال دخل محمد كيلانى خال ديجا ليتحدث معها عما يؤرقها، لتتحدث معه وتخبره إنها فتاة غير محبوبة من أصدقائها، وأنها تشعر دائما إنها غير مرغوب فيها، ومن حولها لم يفهموها.

مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.

