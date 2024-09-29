شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال وإنجى البستاوى والفاضل الجعايبى يقدمون ورشا فنية بمهرجان ظفار للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مهرجان ظفار الدولي للمسرح بسلطنة عمان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الأولى، التي من المقرر انعقادها في الفترة من 2 وحتى 9 أكتوبر، عن الورش الفنية المقامة خلال الدورة، وهي ثلاث ورش لكبار المسرحيين في الوطن العربي.

حيث ستقام ورشة في التمثيل المسرحي للمخرج المصري الكبير خالد جلال، وورشة في الارتجال المسرحي وتقدمها من مصر الدكتورة والفنانة إنجي البستاوي، وورشة في الإخراج المسرحي ويقدمها المخرج الكبير الفاضل الجعايبي من تونس.

وكان قد كشف مهرجان ظفار الدولي للمسرح بسلطنة عمان عن مكرمين الدورة، الأولى وهم الفنانة المصرية الكبيرة إلهام شاهين، والفنانة العمانية القديرة فخرية خميس، والفنان السوري القدير سلوم حداد، والفنان القدير والكاتب الإماراتي إسماعيل عبد الله، والفنان القدير العماني عبد الله بن مرعي الشنفري، والفنانة القديرة العمانية بثينة الرئيسي.

جدير بالذكر أن مهرجان ظفار الدولي للمسرح 2024م يسعى إلى المساهمة في إثراء الساحة الفنية المسرحية وإبراز ظفار كوجهة ثقافية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي من خلال تقديم العروض المسرحية المتنوعة. فضلاً عن دعم المواهب الشابة عبر الفعاليات المصاحبة والتي تعني بتنمية وصقل المواهب المسرحية.