بالقفطان المغربي.. داليا البحيري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة داليا البحيري الأنظار، في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت داليا، جمهورها، ومتابعيها صورًا جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وارتدت خلالها قفطان مغربي.

ولاقت الصور تفاعل من المتابعين، وجاءت التعليقات، كالأتي: "جميلة، التكشيطة المغربية حلوة عليكي ماشاء الله، ملكة والجمال والأناقة، جمالك جمال، كتير لايق عليكي".

يذكر أن داليا البحيري تشارك في بطولة مسلسل "بدون مقابل" والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

يخوض بطولة العمل هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبد الحميد.

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