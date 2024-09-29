شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين وفخرية خميس وسلوم حداد من مكرمى مهرجان ظفار الدولي للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

كشف مهرجان ظفار الدولي للمسرح بسلطنة عمان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة الأولى عن مكرمين تلك الدورة، وهم الفنانة المصرية الكبيرة إلهام شاهين، والفنانة العمانية القديرة فخرية خميس، والفنان السوري القدير سلوم حداد، والفنان القدير والكاتب الإماراتي إسماعيل عبد الله، والفنان القدير العماني عبد الله بن مرعي الشنفري، والفنانة القديرة العمانية بثينة الرئيسي.

وكان قد أعلن المهرجان عن ستة مسارات للعروض المسرحية بالدورة الأولى، حيث يضم المهرجان مسابقة العروض الكبرى، ومسابقة المسرح الجماهيري، ومسابقة مسرح الطفل والنشء، ومسابقة عروض المونودراما، ومسابقة المسرح الثنائي، ومسابقة عروض مسرح الشارع والمساحات المسرحية المفتوحة.

جدير بالذكر أن مهرجان ظفار الدولي للمسرح 2024م يسعى إلى المساهمة في إثراء الساحة الفنية المسرحية وإبراز ظفار كوجهة ثقافية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي من خلال تقديم العروض المسرحية المتنوعة. فضلاً عن دعم المواهب الشابة عبر الفعاليات المصاحبة والتي تعني بتنمية وصقل المواهب المسرحية.