شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات منصة سينى جونة فى الفترة من 25 حتى 31 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، يسر المهرجان أن يكشف عن تحديثات لبرامجها الأساسية، ما يضمن أن تظل جزءًا حيويًا لدعم المواهب الإقليمية، ونقطة التقاء لصناع السينما من جميع أنحاء العالم، في الفترة من 25 حتى 31 أكتوبر.

سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام (منطلق الجونة السينمائي سابقًا) مختبر لتطوير مشاريع الأفلام والإنتاج المشترك، يهدف إلى تمكين صناع الأفلام العرب من منتجين ومخرجين عن طريق توفير الدعم الإبداعي والمالي اللازم لهم، تم استلام طلبات التقديم لمشاريع الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة في مرحلة التطوير والأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، من خلال دعوة تقديم مفتوحة لجميع صناع السينما من العالم العربي.

منتدى سيني جونة لصناع الأفلام (جسر الجونة السينمائي سابقًأ) نقطة لقاء ومنتدى للحوار بين الأصوات السينمائية المختلفة. يستعد المنتدى للترحيب بضيوفه في دورته السابعة. يمكن لصانعي الأفلام العرب ونظرائهم الدوليين مشاركة أفكارهم والتفاعل مع طيف واسع من المواضيع المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية لصناعة السينما. يقدم منتدى سيني جونة لصناع الأفلام هذا العام: موائد حوار مستديرة وورشًا للعمل ومحاضرات ونقاشات لعدد من محترفي وخبراء صناعة السينما.

سيني جونة للمواهب الناشئة برنامج مُخصص للطلاب المنتسبين إلى المعاهد والبرامج السينمائية وصنّاع الأفلام الجدد، ويدعوهم البرنامج للمشاركة والاستفادة من جميع فعاليات المهرجان، إذ يهدف إلى توفير الموارد والتوجيه والترويج والدعم المطلوب، لتطوير أعمال هذه المواهب الشابة.