المدير الفني لمهرجان الجونة ماريان خوري: برنامج عروض الأفلام يضم 71 فيلمًا من 40 دولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

كشفت ماريان خوري المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، خلال المؤتمر الصحفي للدورة السابعة الذي بدأ قبل قليل في أحد فنادق القاهرة، عن تفاصيل برنامج المهرجان.

وقالت خلال كلمتها "أود بدايةً أن أرحب بجميع الحضور من الإعلاميين والصحفيين، وصنّاع السينما، وممثلي السفارات الأجنبية، والرعاة. كما أود أن أوجه التحية لكل من أصرّ على إنجاح الدورة الماضية رغم الظروف الاستثنائية التي صاحبتها. إن نجاحنا في إقامة الدورة السادسة دفعنا لإطلاق مبادرات جديدة تجسّد رؤيتنا الشاملة لدور مهرجان الجونة السينمائي في دعم صناعة السينما. لقد اتخذنا خطوات أكثر تطورًا استنادًا إلى ما تحقق في الدورات السابقة، ونسعى لنقل هذه الإنجازات إلى آفاق إبداعية أوسع".

وأضافت ماريان خوري "التزم مهرجان الجونة منذ انطلاقه بدوره كجسر بين الثقافات ومنصة لعرض أحدث الأفلام. وقد تجلى هذا الهدف في جميع أنشطة المهرجان، خصوصًا في برنامج عروض الأفلام الذي يضم 71 فيلمًا روائيًا وتسجيليًا طويلًا وقصيرًا من 40 دولة. يتضمن البرنامج 55 فيلمًا روائيًا طويلًا ووثائقيًا، و16 فيلمًا قصيرًا، 6 منها في عرضها العالمي الأول، و12 منها تمثل التجارب الأولى لمخرجيها، ما يضفي حيوية ونظرة جديدة على المهرجان. كما أن 36% من هذه الأفلام هي لصانعات أفلام".

واستكملت "وأغتنم هذه الفرصة لأوجه الشكر إلى فريق البرمجة برئاسة أندرو محسن، إذ بذلوا جهدًا كبيرًا لاستقطاب أفضل الإنتاجات السينمائية، كما عودناكم دائمًا، ويتضمن البرنامج هذا العام أفلامًا حائزة على جوائز من مهرجانات دولية مرموقة، منها الفيلم الليتواني (Toxic) سام للمخرجة سولي بلوفايت، الفائز بأربع جوائز في Locarno Film Festival مهرجان لوكارنو".

يعرض المهرجان أيضًا فيلم (The Seed of the Sacred Fig) "بذرة التين المقدس" للمخرج الإيراني محمد رسولوف، الذي يمثل ألمانيا في جوائز الأوسكار العام المقبل، وكان قد حصل على جائزتي التحكيم الخاصة و Fipresci فيبرسي من مهرجان كان. بالإضافة إلى فيلم (The Substance) "المادة" للمخرجة كورالي فارجاه، الفائز بجائزة السيناريو في مهرجان كان السينمائي، وفيلم (Dying) "الاحتضار" للمخرج ماتياس غلاسنر، الحاصل على جائزة الدب الفضي لأفضل سيناريو في مهرجان برلين السينمائي. أيضًا يتضمن البرنامج فيلم (Stranger) غريب للمخرج شونغفان يانغ، الفائز بالجائزة الكبرى في مسابقة بروكسيما بمهرجان كارلوفي فاري.

وأشارت إلى أن المهرجان منذ الدورة الأولى، ركز على دفع صناعة السينما من خلال سيني جونة، التي توفر الدعم والتوجيه للمشاركين عبر خبراء متخصصين في صناعة السينما، إلى جانب الدعم المالي الكبير. مضيفة "نحن فخورون بأن معظم المشاركين السابقين في المنصة قد حصلوا على الاعتراف الدولي وواصلوا رحلتهم مع المهرجانات العالمية وحصدوا الجوائز، منها فيلم رفعت عيني للسما لندى رياض وأيمن الأمير، الذي شارك في مرحلة ما بعد الإنتاج في منصة الجونة، وحصل على جائزة العين الذهبية من مهرجان كان الأخير.

واستكملت "هدفنا الأساسي دائما هو توفير أفضل الموارد الممكنة لصناع الأفلام العرب، وهو ما تحقق من خلال سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، برئاسة أحمد شوقي، إذ نجح في استقطاب رعاة وممولين لتقديم جوائز تقدر بأكثر من 350 ألف دولار، يتنافس عليها 21 مشروعًا من 13 دولة عربية، بشراكة مع تسع دول غربية. تم اختيار هذه المشاريع من بين 230 مشروعًا. تتضمن هذه المشاريع 13 مشروعًا في مرحلة التطوير (7 مشاريع روائية طويلة، و6 مشاريع وثائقية طويلة)، و8 أفلام في مراحل ما بعد الإنتاج (4 أفلام روائية طويلة، و4 أفلام وثائقية طويلة)".

وأكدت أن "ملتقى سيني جونة لصناع الأفلام برئاسة مريم نعوم، يركز هذا العام نشاطه في إدارة مناقشات عميقة حول صناعة السينما، بالإضافة إلى عقد الدورات التدريبية وورش العمل لمحترفي السينما". متابعة "من أبرز الأنشطة الجديدة لهذا العام مناقشات مائدة مستديرة وحوارات مفتوحة تجمع كبار المسؤولين وصناع السياسات السينمائية لبحث التحديات الملحة في صناعة السينما وإيجاد حلول لها".

وفي إطار دعم صناع السينما، وخاصة الشباب منهم، قالت ماريان خوري "أطلقنا هذا العام برنامج سيني جونة للأفلام القصيرة، الذي تصل قيمة جوائزه المالية المقدمة من O West إلى أكثر من مليونين ونصف المليون جنيه. وقد بدأنا الشراكة مع O West العام الماضي، حيث انطلقت أولى فعالياتها في يونيو الماضي من خلال مبادرة سيني جونة في O West، التي أقيمت في القاهرة كجزء من الأنشطة الهادفة إلى اكتشاف أصوات سينمائية جديدة.

وتحدثت ماريان خوري عن أن فنان مصري مميز يتمتع بتاريخ حافل في السينما يزيد عن 70 فيلمًا. تميز دائما باختياراته الجريئة والمتنوعة، واشتهر بدعمه لصناعة السينما بشكل عام وللشباب بشكل خاص، سيتم تكريمه في الدورة السابعة وهو النجم الكبير محمود حميدة "نفخر بتكريمه بجائزة الإنجاز الإبداعي".

أخيرًا، توجهت ماريان خوري بالشكر لمؤسس المهرجان المهندس نجيب ساويرس، ومؤسس مدينة الجونة المهندس سميح ساويرس، على دعمهما المستمر للمهرجان، وأضافت "أشكر عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان على جهوده الكبيرة وحركته الدؤوبة لإنجاح المهرجان، وكذلك أحيي الفنانة الكبيرة يسرا، ولا ننسى انتشال التميمي، الغائب الحاضر دائمًا في كل تفاصيل المهرجان".

يُذكر أن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي تنطلق في شهر أكتوبر المُقبل.