تكريم فريدة فهمي وعبد المنعم عمارة في مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، في الفترة 2 إلى 7 أكتوبر المقبل، بمشاركة 22 فرقة فنون شعبية مصرية وأجنبية.

ويقام المهرجان بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، والعلاقات الثقافية الخارجية، ومحافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي.

ويكرم المهرجان الدكتور عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق ومؤسس مهرجان الإسماعيلية الدولي في عام 1985، والفنانة الكبيرة فريدة فهمي أيقونة الرقص الشعبي المصري، واسم الفنان الراحل محمد خليل المدير الأول للمهرجان، وذلك في حفل الافتتاح مساء الأربعاء المقبل بقصر ثقافة الإسماعيلية.

كما يكرم عددا من رموز الفن الشعبي في مصر الذين أثروا الفن الشعبي بالكثير من الأعمال والبصمات الفنية المميزة، حيث تشهد الندوات العلمية المصاحبة للمهرجان تكريم بعض رموز الفن الشعبي الإسماعيلي وهم الفنانون فوزي الجمل، مني مكي، إبراهيم الورداني، اسم الراحل حسن سعد، اسم الراحل يحيى مولر، الفنان القدير علي الجندي مؤسس فرقة الإسكندرية للفنون الشعبية، محمود عيسي مدير فرقة التنورة التراثية السابق، ومن باحثي الفنون الشعبية من أبناء الإسماعيلية الفنان أشرف عوض الله، الشاعر مدحت منير، ونشأت نجيب.

يشارك في المهرجان هذا العام 22 فرقة مصرية أجنبية، منها 7 فرق من دول "الجزائر، المالديف، رومانيا، إندونيسيا، فلسطين، الأردن، الهند"، و12 فرقة تابعة لهيئة قصور الثقافة وهي "الإسماعيلية، الوادي الجديد، العريش، الشلاتين التلقائية، الحرية السكندرية، بورسعيد، أسوان، المنيا، أسيوط، الشرقية، النيل للموسيقي والغناء الشعبي، إسماعيلية أطفال"، بالإضافة إلى فرقتي ذوي الهمم "هيئة قناة السويس، وفرقة القلوب البيضاء" التابعتين لمحافظة الإسماعيلية، وفرقة وزارة الشباب والرياضة.

وتنطلق أولى فعاليات المهرجان في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل 1 أكتوبر بديفيليه فني لجميع الفرق المشاركة في المهرجان من أمام مبنى المحافظة القديم بشارع محمد علي، ويقام حفل الافتتاح الرسمي مساء اليوم التالي الأربعاء 2 أكتوبر بقصر ثقافة الإسماعيلية.

مهرجان الإسماعيلية الدولي الفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين، تقام فعالياته بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويتولى إداراته الفنان ماهر كمال، وتنفذ الفعاليات من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن.

وتقدم العروض الفنية في الفترة من 3 حتى 6 أكتوبر على مسارح: حديقة الشيخ زايد، حديقة الخالدين، نادي الأسرة، شاطئ الفيروز، نادي الدنفاه، بجانب عدد من مسارح مدينة فايد والقنطرة غرب والقصاصين.

ويشهد المهرجان تنظيم معرض للحرف البيئية، وإقامة ندوات علمية متخصصة في مجال الفنون الشعبية ومراحل تطورها، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وتختتم الفعاليات على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية يوم 7 أكتوبر بعرض فني يجمع الفرق المشاركة.