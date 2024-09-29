صالون ثقافي بالأوبرا بعنوان "مصر مسرحًا للأحداث في روايات لوفينو".. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم وزارة الثقافة المصرية، في إطار اهتمامها بتقديم أرقى الفنون من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وضمن نشاطها الثقافي والفكري، وبالتعاون مع مؤسسة مصر الآن للتنمية والثقافة، صالونًا ثقافيًا بعنوان "مصر مسرحًا للأحداث في روايات لوفينو" فى السابعة مساء اليوم، الأحد على المسرح الصغير.

يستضيف الصالون الكاتب الإيطالي ألفريدو لوفينو، أستاذ علم المصريات بجامعة تورينو ونائب رئيس دار الحكمة بإيطاليا، بمشاركة الدكتور وسيم السيسي، الباحث في تاريخ مصر القديمة، بحضور المترجم إسلام فوزي.