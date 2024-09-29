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عمرو دياب يشعل السعودية بأجمل أغانيه.. صور

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ياسر رشاد - القاهرة - أحيا الهضبة عمرو دياب، حفلًا غنائيًا ضخمًا مساء أمس، بمدينة العلا في .

وغنى عمرو دياب، باقة من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وبدأها بأغنية "يا أنا يا لاء" ضمن افتتاح مهرجان سماء العلا.

وبعدها غنى: "بحبه، انت الحظ، لو اتساب، برج الحوت، وياه، قمرين، نور العين، العالم الله، ليلي نهاري، هتتدلع، تملي معاك" وغيرها من الأغاني.

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آخر حفلات عمرو دياب 

وكان عمرو دياب، قد أحيا حفلا غنائيا خاصا خلال الأيام الماضية بمنطقة أهرامات الجيزة، وسط حضور كبير من مشاهير المجتمع والشخصيات العامة وغنى عمرو دياب باقة من أغانيه الشهيرة.

كما يستعد الهضبة عمرو دياب أيضًا لإحياء حفل بالكويت في 24 أكتوبر المقبل، بـ "الأرينا كويت"، وهو واحد من أكبر المسارح هناك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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