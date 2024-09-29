عرض "كازينو" يواصل نجاحه على مسرح السلام.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل عرض "كازينو" للمخرج عمرو حسان، نجاحه، ويقام بقاعة يوسف إدريس على خشبة مسرح السلام.

العرض من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان محسن منصور، ويقدم العرض يوميا ماعدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع، تدور أحداثه داخل كازينو يجتمع فيه مجموعة من الأصدقاء وتتوالى بعد ذلك الأحداث والمفاجآت.

أبطال مسرحية كازينو

"كازينو" بطولة "كريم الحسيني، مجدي البحيري، نوال سمير، شادي أسعد، نيچار محمد، نسمة عادل، محمود البيطار، أحمد محسن، محمد دياب"، كتابة وأشعار أيمن النمر، موسيقى وألحان حازم الكفراوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، استعراضات حسن شحاتة، ديكور محمد عبد الحميد.

أزياء مها عبد الرحمن، إضاءة عز حلمي، مكياچ أمل حسام، فوتوغرافيا وتصميم دعاية ومادة فيلمية خالد مهيب، مساعدا الإخراج داليا الصاوي وعمر البدري، مخرج منفذ أحمد شحاتة، إخراج عمرو حسان.